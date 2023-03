Maurizio Battista, show-denuncia sull’ipocrisia e sull’ìgnoranza della società di oggi (Di mercoledì 22 marzo 2023) Maurizio Battista si conferma campione d’incassi con ben due settimane di sold out per il suo “Ai miei tempi non era così…” al Teatro Olimpico di Roma fino al 2 aprile e in tour nazionale, Il comico romano porta in scena uno spettacolo nello stile dei grandi show televisivi, in cui passeggia sulla linea del tempo fra aneddoti e ricordi. Maurizio Battista contro l’ipocrisia e l’ignoranza L’attore va avanti in un precisissimo slalom, per non urtare i paletti dell’ipocrisia e dell’ignoranza issati dall’epoca attuale. È coadiuvato dalla musica dei Los Locos, dalle canzoni di Renato Zero interpretate dal suo erede naturale Daniele Si Nasce. Ma anche dall’irriverenza del comico Dado, sempre pronto a smascherare inganni e sotterfugi della contemporaneità. LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 marzo 2023)si conferma campione d’incassi con ben due settimane di sold out per il suo “Ai miei tempi non era così…” al Teatro Olimpico di Roma fino al 2 aprile e in tour nazionale, Il comico romano porta in scena uno spettacolo nello stile dei granditelevisivi, in cui passeggia sulla linea del tempo fra aneddoti e ricordi.contro l’ipocrisia e l’ignoranza L’attore va avanti in un precisissimo slalom, per non urtare i paletti dell’ipocrisia e dell’ignoranza issati dall’epoca attuale. È coadiuvato dalla musica dei Los Locos, dalle canzoni di Renato Zero interpretate dal suo erede naturale Daniele Si Nasce. Ma anche dall’irriverenza del comico Dado, sempre pronto a smascherare inganni e sotterfugicontemporaneità. LEGGI ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Maurizio Battista, show-denuncia sull’ipocrisia e sull’ìgnoranza della società di oggi - SMSNEWSOFFICIAL : MAURIZIO BATTISTA SI CONFERMA CAMPIONE D’INCASSI: DUE SETTIMANE DI SOLD OUT E LA TEATRALE CONTINUA FINO AL 2 APRILE - TeatroAugusteo : Maurizio Battista torna sul palco dell'Augusteo con uno show inedito. Non perderti lo spettacolo AI TEMPI MIEI NON… - viminicz : @narchia3 Mi sembra maurizio battista nell'imitazione del piccione che gira per piazza duomo a milano. - Pippo_1 : #Vendo 2 #biglietti spettacolo #MAURIZIOBATTISTA - #TEATROOLIMPICO- ROMA 22.03.2023 sono in vendita sul portale FA… -