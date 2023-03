Maurizia Cacciatori | “Egonu? Non ci sto a dire che gli italiani sono razzisti Lei ha sofferto molto | ma ha detto certe cose per impulsività”

(Di mercoledì 22 marzo 2023) “Non ci sto ache gli. L’Italia vuole bene a Paola, le ha insegnato a giocare a volley e lei ne è consapevole. Comunque apprezzo che poi abbia riconosciuto di essere andata oltre il segno”., ex pallavolista e icona dello sport italiano, intervistata dal Corriere della sera ha parlato del ruolo delle donne nello sport e, tra le altre, ha commentato le dichiarazioni della schiacciatrice della nazionale Paola. E in particolare le accuse sul razzismo vissuto in prima persona e le sue dichiarazioni da co-conduttrice di Sanremo. “Paola ha semplicemente dosato male le parole. La Nazionale italiana e la maglia azzurraamate. E noi quella maglia la vogliamo ...

La blonda y la nigra , la ex diva e la divetta attuale, l'antirazzismo del buon senso e l'omnirazzismo del capriccio e della malafede. La icona del volley anni Duemila, Maurizia Cacciatori, a mezzo intervista dà qualche materno consiglio alla successora Paola Egonu : 'Non ci sto a dire che gli italiani sono razzisti. L'Italia vuole bene a Paola, le ha insegnato a ...

Maurizia Cacciatori è una vera e propria icona della pallavolo in Italia con 228 presenze nella nazionale italiana di pallavolo femminile, un oro ai Giochi del Mediterraneo nel 2001, due medaglie agli ...Con eleganza, Maurizia Cacciatori riprende Paola Egonu sulle parole spese in passato e sulle accuse di razzismo al Paese: "Un po' di autocritica le farà bene" ...