Matteo Salvini contro Fedez sulle Ong | “Si commenta da solo” | cos’è successo

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Dopo la puntata di Muschio Selvaggio con ospite Cecilia Strada, ecco la replica diOng. Il rapper e imprenditore digitale marito di Chiara Ferragni nella scorsa puntata del suo podcast ha ospitato la figlia di Gino Strada, e inevitabilmente i due interlocutori hanno parlato di migranti. L’intervento dicon Cecilia Strada Tema quanto mai sentito, in questo periodo storico in cui ancora si piangono i morti del naufragio di Cutro e rimane accesa la polemica sul governo italiano, specie dopo le esternazioni sul Ministro dell’InternoPiantedosi. Anche Adriano Celentano, circa due settimane fa, ha detto la sua sul governo di Giorgia Meloni con una posizione netta. In effetti era da tempo chenon ...