Mattarella a Casal di Principe | i familiari delle vittime non riconosciute | “Non siamo di serie B”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“La visita di Sergiopoteva essere l’occasione per parlareinnocenti della criminalità che lo Stato non ha ancora riconosciuto. Ed invece un’altra occasione è stata sprecata. Eppure mio fratello non è una vittima diB“. Arturo Della Corte è il fratello di Adriano, ucciso per errore nel 1998 mentre era in auto sulla statale Domiziana a Castel Volturno (Caserta) perché scambiato per il vero bersaglio dei killer del clan deiesi, che era il nipote del fondatore del clan Antonio Bardellino; con Della Corte c’era anche il nipote di Don Peppe Diana, che rimase ferito. Arturo Della Corte, che in passato ha fatto uno sciopero della fame davanti al ministero dell’Interno, avrebbe voluto essere presente all’istituto tecnico Carli di ...