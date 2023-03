Matrimonio in gran segreto per Laura Pausini e Paolo Carta [FOTO] (Di mercoledì 22 marzo 2023) SOLAROLO (RA) – Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati nel comune di Solarolo. 18 anni di fidanzamento e una figlia, Paola di 10 anni, che ha portato gli anelli ai genitori come avevano desiderato da sempre. La cerimonia, che si é svolta in gran segreto in Romagna nella casa dei genitori di Laura, in un contesto privato e dedicato solo a familiari e a pochi amici intimi, ha colto tutti i di sorpresa. Laura aveva infatti invitato tutti ad una cena per festeggiare il suo trentennale di carriera ma, una volta arrivati, gli ospiti hanno trovato ad accoglierli gli sposi. Laura e Paolo si sono scambiati le promesse con la canzone inedita “Davanti a noi”, scritta da entrambi, e che hanno deciso poi di condividere sui ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 22 marzo 2023) SOLAROLO (RA) –si sono sposati nel comune di Solarolo. 18 anni di fidanzamento e una figlia, Paola di 10 anni, che ha portato gli anelli ai genitori come avevano desiderato da sempre. La cerimonia, che si é svolta inin Romagna nella casa dei genitori di, in un contesto privato e dedicato solo a familiari e a pochi amici intimi, ha colto tutti i di sorpresa.aveva infatti invitato tutti ad una cena per festeggiare il suo trentennale di carriera ma, una volta arrivati, gli ospiti hanno trovato ad accoglierli gli sposi.si sono scambiati le promesse con la canzone inedita “Davanti a noi”, scritta da entrambi, e che hanno deciso poi di condividere sui ...

