‘Marzo in rosa’ | venerdì al Comunale lo spettacolo conclusivo

Benevento, 22 marzo 2023 – Evento conclusivo di 'Marzo in rosa', rassegna promossa dalla Consulta delle donne del Comune di Benevento. venerdì 24 marzo al Teatro Comunale va in scena, in collaborazione con l'Università Giustino Fortunato, lo spettacolo dal titolo 'Storie di donne e uomini che restano', prodotto dalla 'Compagnia teatrale Libero Teatro'. Lo spettacolo sarà replicato diverse volte nell'arco della giornata: la mattina per le scuole medie e superiori della città, la sera (alle ore 20:00) per il pubblico ordinario. La piece, in un mix di danza, musica e recitazione, propone storie di eroismo, sofferenza, amore e dolore. Sogno di cambiamento e realtà, a volta crudele, si mescolano nelle esperienze di grandi donne come Eleonora de ...

