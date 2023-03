Maria De Filippi sta molto male: le sue condizioni preoccupano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Maria De Filippi starebbe ancora soffrendo per la morte di Costanzo. Ad allarmare tutti ci pensa il loro grande amico Giorgio Assumma. La morte di Maurizio Costanzo ha lasciato completamente interdetto tutto il mondo dello spettacolo. L’uomo era un autore, scrittore e conduttore con alle spalle una carriera lunghissima fatta di enormi successi. Costanzo era stato in grado di scoprire diversi talenti diventati poi dei punti di riferimento per la televisione. Tra questi vi è anche la sua seconda moglie Maria De Filippi conosciuta nei anni ’90 all’Università di Pavia quando lei era una ricercatrice di giurisprudenza. L’uomo ospite del collegio ha incrociato lo sguardo di Maria e nulla è stato come un tempo. Prima professionalmente poi sentimentalmente i due hanno condiviso trent’anni di ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 22 marzo 2023)Destarebbe ancora soffrendo per la morte di Costanzo. Ad allarmare tutti ci pensa il loro grande amico Giorgio Assumma. La morte di Maurizio Costanzo ha lasciato completamente interdetto tutto il mondo dello spettacolo. L’uomo era un autore, scrittore e conduttore con alle spalle una carriera lunghissima fatta di enormi successi. Costanzo era stato in grado di scoprire diversi talenti diventati poi dei punti di riferimento per la televisione. Tra questi vi è anche la sua seconda moglieDeconosciuta nei anni ’90 all’Università di Pavia quando lei era una ricercatrice di giurisprudenza. L’uomo ospite del collegio ha incrociato lo sguardo die nulla è stato come un tempo. Prima professionalmente poi sentimentalmente i due hanno condiviso trent’anni di ...

