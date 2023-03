Maria De Filippi offre un lavoro a Luca Salatino: ecco cosa farà (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il ritorno alla vita di tutti i giorni per Luca Salatino dopo l’avventura al Grande Fratello Vip è stato segnato dall’operazione alla schiena. Il ragazzo si è operato in questi giorni e lentamente si sta riprendendo, ma già pensa al futuro. Parlando con i suoi followers, l’ex gieffino nonché ex tronista di Uomini e Donne ha svelato di voler lavorare per Maria De Filippi, di fare tutto per lei in quanto nutre grande stima. Secondo i rumors, la conduttrice non avrebbe perso tempo e gli avrebbe trovato un posto nei suoi programmi. Maria De Filippi: accolta la richiesta di Luca? Come i telespettatori sanno, Luca Salatino, prima di partecipare alla settima edizione del Grande Fratello Vip, è stato uno dei tronisti di Uomini e Donne. Qui ha ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il ritorno alla vita di tutti i giorni perdopo l’avventura al Grande Fratello Vip è stato segnato dall’operazione alla schiena. Il ragazzo si è operato in questi giorni e lentamente si sta riprendendo, ma già pensa al futuro. Parlando con i suoi followers, l’ex gieffino nonché ex tronista di Uomini e Donne ha svelato di voler lavorare perDe, di fare tutto per lei in quanto nutre grande stima. Secondo i rumors, la conduttrice non avrebbe perso tempo e gli avrebbe trovato un posto nei suoi programmi.De: accolta la richiesta di? Come i telespettatori sanno,, prima di partecipare alla settima edizione del Grande Fratello Vip, è stato uno dei tronisti di Uomini e Donne. Qui ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : 'Samuele Segreto in questo momento sta realizzando un altro grande sogno, con Maria De Filippi.' I protagonisti de… - chetempochefa : 'I protagonisti del film sono Gabriele Pizzurro e Samuele Segreto. Samu in questo momento sta lavorando con Maria D… - infoitcultura : Amici, insulti e scontri da Maria De Filippi. Studio fuori controllo - roseenqueen : RT @yleniaindenial1: immaginando taylor swift che chiama giuseppe giofrè gli dice 'guarda sta per iniziare il tour' lui 'tesoro mio devo ri… - infoitcultura : Maria De Filippi aiuta conduttore Rai: proposta di nozze a C'è Posta Per Te -