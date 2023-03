Maria De Filippi e il pacco arrivato dal piddino: rumors clamorosi (Di mercoledì 22 marzo 2023) Maria De Filippi omaggiata. La conduttrice di Canale 5 ha da poco ricevuto un regalo. A recapitarglielo Angelo Benedetti. L'uomo, consigliere comunale del Partito democratico di Camaiore, ha spedito alla regina della tv un ritratto. Nel quadro, da lui realizzato, c'è il volto di Maurizio Costanzo. Il pacco è arrivato fino a Roma con tanto di biglietto scritto rigorosamente a mano nel quale Benedetti ha espresso condoglianze e parole di ricordo per il grande giornalista. "Ho realizzato il ritratto il giorno successivo alla scomparsa di Costanzo. - ha confidato Benedetti a La Nazione -. Sono stati in tanti a convincermi di inviarlo alla moglie Maria De Filippi. Ho trovato l'indirizzo e lo ho spedito". E chissà che a breve non arrivi un ringraziamento. Tante le persone che sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023)Deomaggiata. La conduttrice di Canale 5 ha da poco ricevuto un regalo. A recapitarglielo Angelo Benedetti. L'uomo, consigliere comunale del Partito democratico di Camaiore, ha spedito alla regina della tv un ritratto. Nel quadro, da lui realizzato, c'è il volto di Maurizio Costanzo. Ilfino a Roma con tanto di biglietto scritto rigorosamente a mano nel quale Benedetti ha espresso condoglianze e parole di ricordo per il grande giornalista. "Ho realizzato il ritratto il giorno successivo alla scomparsa di Costanzo. - ha confidato Benedetti a La Nazione -. Sono stati in tanti a convincermi di inviarlo alla moglieDe. Ho trovato l'indirizzo e lo ho spedito". E chissà che a breve non arrivi un ringraziamento. Tante le persone che sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : 'Samuele Segreto in questo momento sta realizzando un altro grande sogno, con Maria De Filippi.' I protagonisti de… - chetempochefa : 'I protagonisti del film sono Gabriele Pizzurro e Samuele Segreto. Samu in questo momento sta lavorando con Maria D… - jean_gelase : RT @sadic0sarchive: angelina mango isobel fetiye kinnear Federica andreani Maddalena Svevi fancam × give it to me (if you see us in the clu… - casiftangeles : amici di maria de filippi si - infoitcultura : Maria De Filippi 'gesto nobile' per la collaboratrice: la busta che la spiazza -