Maria De Filippi e il "gesto nobile" che ha spiazzato tutti: si apre la busta e... (Di mercoledì 22 marzo 2023) Un gesto nobile quello fatto da Maria De Filippi per una sua collaboratrice: la conduttrice, come spiegato sul sito di Davide Maggio, che ha riportato la segnalazione di un lettore, si sarebbe resa disponibile per l'organizzazione di una sorpresa a Veronica Di Spirito, che da tanti anni lavora all'interno della redazione di C'è posta per te. Quest'ultima è legata da tempo a Federico Ruffo, conduttore di Mi manda RaiTre. Proprio lui ha deciso di farle una proposta di matrimonio davvero speciale, organizzandole una sorta di “scherzetto” con la complicità della De Filippi. Il presentatore Rai ha girato un video che poi è stato trasmesso nello studio di C'è posta per te, imitando dunque lo stile della trasmissione. La conduttrice ha accettato volentieri di contribuire alla proposta. E ha così ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Unquello fatto daDeper una sua collaboratrice: la conduttrice, come spiegato sul sito di Davide Maggio, che ha riportato la segnalazione di un lettore, si sarebbe resa disponibile per l'organizzazione di una sorpresa a Veronica Di Spirito, che da tanti anni lavora all'interno della redazione di C'è posta per te. Quest'ultima è legata da tempo a Federico Ruffo, conduttore di Mi manda RaiTre. Proprio lui ha deciso di farle una proposta di matrimonio davvero speciale, organizzandole una sorta di “scherzetto” con la complicità della De. Il presentatore Rai ha girato un video che poi è stato trasmesso nello studio di C'è posta per te, imitando dunque lo stile della trasmissione. La conduttrice ha accettato volentieri di contribuire alla proposta. E ha così ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : 'Samuele Segreto in questo momento sta realizzando un altro grande sogno, con Maria De Filippi.' I protagonisti de… - chetempochefa : 'I protagonisti del film sono Gabriele Pizzurro e Samuele Segreto. Samu in questo momento sta lavorando con Maria D… - infoitcultura : Amici, insulti e scontri da Maria De Filippi. Studio fuori controllo - roseenqueen : RT @yleniaindenial1: immaginando taylor swift che chiama giuseppe giofrè gli dice 'guarda sta per iniziare il tour' lui 'tesoro mio devo ri… - infoitcultura : Maria De Filippi aiuta conduttore Rai: proposta di nozze a C'è Posta Per Te -