Mare Fuori 4 si farà: le anticipazioni sulla quarta stagione

Ci sarà Mare Fuori 4? Ve lo diciamo subito: la risposta è sì. Una domanda che molti fan della serie di successo della Rai si stanno ponendo in queste ore, mentre su Rai 2 vanno in onda gli ultimi episodi della terza stagione. Ma d'altronde dopo il grande boom registrato dalle serie ambientata in un carcere minorile campano, che ha spopolato specie tra i giovani, era inevitabile proseguire. Nella nuova stagione ci saranno tanti cambiamenti. Esce di scena il personaggio interpretato da Nicolas Maupas, Filippo Ferrari, trasferito nell'IPM di Milano per ordine della nuova direttrice Sofia Durante. Vi possiamo dire che la quarta stagione è già in cantiere e gli attori si ritroveranno a breve, nel mese di maggio, per iniziare le riprese.

