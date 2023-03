Mare fuori 4 si farà: la quarta stagione è stata confermata (Di mercoledì 22 marzo 2023) Mare fuori 4 si farà: la quarta stagione della serie tv Rai sui ragazzi dell’IPM è stata confermata dal regista Ivan Silvestrini, che ha dichiarato che le riprese inizieranno già a maggio. Condividendo una foto della sceneggiatura della nuova stagione, Silvestrini ha anche confermato che il personaggio di Rosa Ricci, vera e propria protagonista di Mare fuori 3, tornerà nella serie tv. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ivan Silvestrini (@ivansilvestrini) In una diretta su TikTok poi gli ha fatto seguito anche l’attrice Ludovica Coscione che interpreta il ruolo di Teresa. L’artista ha specificato: “A brevissimo inizieranno le riprese della ... Leggi su cinemaserietv (Di mercoledì 22 marzo 2023)4 si: ladella serie tv Rai sui ragazzi dell’IPM èdal regista Ivan Silvestrini, che ha dichiarato che le riprese inizieranno già a maggio. Condividendo una foto della sceneggiatura della nuova, Silvestrini ha anche confermato che il personaggio di Rosa Ricci, vera e propria protagonista di3, tornerà nella serie tv. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ivan Silvestrini (@ivansilvestrini) In una diretta su TikTok poi gli ha fatto seguito anche l’attrice Ludovica Coscione che interpreta il ruolo di Teresa. L’artista ha specificato: “A brevissimo inizieranno le riprese della ...

