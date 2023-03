Mare Fuori 4 ci sarà. Primo ciak a maggio (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nicolas Maupas - Mare Fuori Per i telespettatori di Rai2 è arrivato il momento di salutare le storie controverse di Mare Fuori. Con l’episodio in onda stasera, che segnerà l’uscita di scena del personaggio di Filippo Ferrari (Nicolas Maupas), trasferito nell’IPM di Milano per ordine della nuova direttrice Sofia Durante (Lucrezia Guidone), si conclude infatti la terza stagione della serie ideata da Cristiana Farina. Le vicende dei giovani protagonisti torneranno però presto in scena, visto che è già in cantiere la quarta stagione. Insieme a Nicolas Maupas, interprete di “Chiattillo” fin dalla prima stagione, non faranno più parte del cast, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, né Valentina Romani, apprezzata dal pubblico nel ruolo di Naditza, né Carolina Crescentini, che ha prestato il volto all’ormai ex direttrice ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nicolas Maupas -Per i telespettatori di Rai2 è arrivato il momento di salutare le storie controverse di. Con l’episodio in onda stasera, che segnerà l’uscita di scena del personaggio di Filippo Ferrari (Nicolas Maupas), trasferito nell’IPM di Milano per ordine della nuova direttrice Sofia Durante (Lucrezia Guidone), si conclude infatti la terza stagione della serie ideata da Cristiana Farina. Le vicende dei giovani protagonisti torneranno però presto in scena, visto che è già in cantiere la quarta stagione. Insieme a Nicolas Maupas, interprete di “Chiattillo” fin dalla prima stagione, non faranno più parte del cast, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, né Valentina Romani, apprezzata dal pubblico nel ruolo di Naditza, né Carolina Crescentini, che ha prestato il volto all’ormai ex direttrice ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : Giorgia Meloni: 'Siamo stati lasciati da soli a fare questo lavoro a volte fuori dai confini nazionali'. Chi ha pr… - CIAfra73 : TuttalaTivu · GuidaTV 22 Marzo 2023: La tv dei 100 e uno vs Brave ragazze, Chi l'ha visto?, Mare Fuori 3, 100% Ita.… - giancar47141073 : RT @davcarretta: Giorgia Meloni: 'Siamo stati lasciati da soli a fare questo lavoro a volte fuori dai confini nazionali'. Chi ha preteso e… - Malvy34087444 : RT @Giuse_002500: Nikita x Mare fuori ???? #gfvip #nikiters #nikivip - eneaparker : giuro su dio che se non mi mettono i minuti aggiuntivi nella puntata di oggi di mare fuori scendo a Napoli di corsa anche se non ho un euro -