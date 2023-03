Mare Fuori 3, stasera ultima puntata: ci saranno 3 minuti extra nella scena finale? (Di mercoledì 22 marzo 2023) stasera Rai 2 manda in onda l'ultima puntata di Mare Fuori 3, i fan aspettano di sapere se ci saranno 3 minuti extra nella scena finale Mare Fuori 3 termina stasera, su Rai 2 in prima serata andranno in onda gli ultimi due episodi della serie ideata da Cristiana Farina. I fan del progetto di Rai Fiction, che hanno già visto e rivisto il dodicesimo episodio su RaiPlay, aspettano di sapere se, nella versione lineare, ci saranno i famigerati tre minuti extra che dovrebbero segnare il ritorno di Ciro. Il personaggio è interpretato da Giacomo Giorgio ed è morto nella prima ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 marzo 2023)Rai 2 manda in onda l'di3, i fan aspettano di sapere se ci3 termina, su Rai 2 in prima serata andranno in onda gli ultimi due episodi della serie ideata da Cristiana Farina. I fan del progetto di Rai Fiction, che hanno già visto e rivisto il dodicesimo episodio su RaiPlay, aspettano di sapere se,versione lineare, cii famigerati treche dovrebbero segnare il ritorno di Ciro. Il personaggio è interpretato da Giacomo Giorgio ed è mortoprima ...

