Mare Fuori 3: nel finale alternativo ritorna Ciro Ricci? (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nel finale alternativo di Mare Fuori 3 potrebbe tornare Ciro Ricci. Stasera, verranno trasmessi su Rai 2 gli ultimi due episodi della terza stagione di Mare Fuori e da settimane si parla sul web di un presunto finale alternativo, dal minutaggio più esteso, che dovrebbe essere incluso con la messa in onda degli episodi oggi 22 marzo. Dato che Mare Fuori 3 lascia lo spettatore a chiedersi se Rosa Ricci sia morta o se sia ruscita a salvarsi, un finale alternativo con protagonista il fratello Ciro Ricci, protagonista delle prime due stagioni della serie tv, cambierebbe completamente le carte in tavola.

