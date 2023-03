Marco Mengoni annuncia le date per il tour europe, tutte le info sui biglietti (Di mercoledì 22 marzo 2023) Marco Mengoni tour europeo 2023, quattro imperdibili appuntamenti per il cantautore di Ronciglione. Il vincitore del Festival di Sanremo 2023, in attesa di rappresentare l’Italia nella finale dell’Eurovision Song Contest 2023 di Liverpool il prossimo 13 maggio con una versione modificata di Due Vite, ha appena comunicato che viaggerà in Europa per incontrare il pubblico ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 marzo 2023)o 2023, quattro imperdibili appuntamenti per il cantautore di Ronciglione. Il vincitore del Festival di Sanremo 2023, in attesa di rappresentare l’Italia nella finale dell’Eurovision Song Contest 2023 di Liverpool il prossimo 13 maggio con una versione modificata di Due Vite, ha appena comunicato che viaggerà in Europa per incontrare il pubblico ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioItalia : . @mengonimarco: come cambia il testo di “Due Vite” per l’Eurovision! Leggi tutto l'articolo ???? - IlContiAndrea : Arriva la comunicazione ufficiale Rai 'È #DueVite la canzone scelta da Marco Mengoni per rappresentare l’Italia al… - Agenzia_Ansa : Marco Mengoni scioglie la riserva: è 'Due Vite', il brano con cui ha vinto il festival di Sanremo, la canzone che h… - Missi65 : RT @SocialArtistOF2: Annunciate le date live europee pre-#Eurovison2023 di MARCO MENGONI, previste per aprile 2023. Live a cura di @LiveNat… - SocialArtistOF2 : Annunciate le date live europee pre-#Eurovison2023 di MARCO MENGONI, previste per aprile 2023. Live a cura di… -