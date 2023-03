Marchetti: "Spalletti? ADL crede molto in lui, sarà l'allenatore a decidere il suo futuro'' (Di mercoledì 22 marzo 2023) Marchetti: "Spalletti? ADL crede in lui ma sarà l'allenatore a decidere il suo futuro, per Osimhen il Napoli chiederà almeno 150 milioni" Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto in Marte Sport Live su Radio Marte. Queste le sue parole: "Il futuro di Spalletti? De Laurentiis crede molto in lui, però bisogna sempre fare i conti con tutte le parti in causa. Tenere un allenatore contro la sua volontà sarebbe il più grande degli errori. In questo momento, non c'è l'ipotesi di pensare a qualcun altro, almeno nella testa di De Laurentiis. Non vedo nubi all'orizzonte e, ad oggi, escludo una separazione. Se poi Spalletti decide di andare via lui ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 22 marzo 2023): "? ADLin lui mal'il suo, per Osimhen il Napoli chiederà almeno 150 milioni" Luca, giornalista Sky, è intervenuto in Marte Sport Live su Radio Marte. Queste le sue parole: "Ildi? De Laurentiisin lui, però bisogna sempre fare i conti con tutte le parti in causa. Tenere uncontro la sua volontà sarebbe il più grande degli errori. In questo momento, non c'è l'ipotesi di pensare a qualcun altro, almeno nella testa di De Laurentiis. Non vedo nubi all'orizzonte e, ad oggi, escludo una separazione. Se poidecide di andare via lui ...

