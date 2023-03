(Di mercoledì 22 marzo 2023) La, il” adal 1° aprile. In esposizione le foto di Sergio Siano e i cimeli autentici del campione argentino dal Museo Vignati Foto, cimeli e testimonianze dei sette anni di magie calcistiche (e non solo) del Pibe de oro all’ombra del Vesuvio saranno al centro della, il” in programma a, dal 1° aprile al 9 giugno 2023 presso il Museo Temporaneo di Palazzo De Fusco, in piazza Bartolo Longo. Ingresso gratuito. L’esposizione, ideata dall’artista Nello Petrucci, è realizzata da Art and Change con il patrocinio del Comune died è curata da Kaos48. “, il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntomagazine : Maradona, il genio ribelle la mostra a Pompei - - SciscianoNotiz1 : “#Maradona, il genio ribelle” La mostra a Pompei dal 1° aprile: In esposizione le foto di Sergio Siano e i cimeli a… - madeinpompei : #Maradona, il genio ribelle: a #Pompei foto, cimeli e testimonianze per raccontare il campione argentino - cronachecampane : “Maradona, il genio ribelle”: la mostra a Pompei dal 1° aprile - T7TorreSette : #maradona #pibedeoro Esposizione di cimeli e foto che raccontano il più grande calciatore di tutti i tempi #D10S… -

Foto, cimeli e testimonianze dei sette anni di magie calcistiche (e non solo) del Pibe de oro all'ombra del Vesuvio saranno al centro della mostra ', ilribelle' in programma a Pompei, dal 1° aprile al 9 giugno 2023 presso il Museo Temporaneo di Palazzo De Fusco, in piazza Bartolo Longo. Ingresso gratuito. L'esposizione, ideata ...... ilche inventò il genere techno - thriller, la penna che ha emozionato e tenuto col fiato sospeso milioni e milioni di lettori nel mondo. Tifosi al '' - Calciomercato.itUn po' come ...E proprio sulla parola '' ha detto che la sua definizione si trova nel film 'Amici miei' e ...aver festeggiato un evento speciale Antonella Clerici ha dunque dato il via al ricordo dicon ...

Maradona, il Genio Ribelle – A Pompei foto, cimeli e testimonianze ... Agenpress

Maradona, il genio ribelle – Foto, cimeli e testimonianze dei sette anni di magie calcistiche (e non solo) del Pibe de oro all’ombra del Vesuvio saranno al centro della mostra in programma a Pompei, ...Foto, cimeli e testimonianze dei sette anni di magie calcistiche (e non solo) del Pibe de oro all’ombra del Vesuvio saranno al centro della mostra “Maradona, il genio ribelle” in programma a Pompei, d ...