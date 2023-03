Manovre in Rai | Giletti torna al mercoledì sera sul 2 Nel valzer delle nomine anche Setta e De Girolamo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... abiraghi : Grandi manovre nel mondo alla rovescia della schifosa destra italiana. Leggo che in #Rai potrebbe avvenire la sosti… - ph_pluton : RT @cheTVfa: ?? Manovre TV. Voci di uno scambio di conduttori e autori tra #Rai e #LA7, di questo avrebbero discusso Lollobrigida e Cairo. R… - FabioTraversa : RT @cheTVfa: ?? Manovre TV. Voci di uno scambio di conduttori e autori tra #Rai e #LA7, di questo avrebbero discusso Lollobrigida e Cairo. R… - cristia_urbano : RT @cheTVfa: ?? Manovre TV. Voci di uno scambio di conduttori e autori tra #Rai e #LA7, di questo avrebbero discusso Lollobrigida e Cairo. R… - dennismantovan : RT @cheTVfa: ?? Manovre TV. Voci di uno scambio di conduttori e autori tra #Rai e #LA7, di questo avrebbero discusso Lollobrigida e Cairo. R… -

"Ho appreso che mi cacciano", Amadeus rischia e Fiorello scende in piazza Grandianche per i vertici: Stefano Coletta viene dato verso la direzione marketing, al prime Time andrebbe ...Si tratta della quarta dimostrazione di forza di Pyongyang in una settimana, in coincidenza con lemilitari congiunte tra Usa e Corea del Sud.20.10 Mosca: nessun contatto con drone Usa Il drone americano caduto nel mar Nero è precipitato "a seguito di brusche" a causa delle quali "è andato in volo incontrollato, ha perso quota ed è caduto in acqua". E' la ricostruzione del ministero della Difesa russo in merito all'incidente avvenuto nel pomeriggio.

Fabio Fazio fatto fuori Il nome (famosissimo) del conduttore che ... Grantennis Toscana

Sono ore di grandi manovre in Rai. Se è ormai sicura l'uscita di Carlo Fuortes sostituito dall'ottimo Roberto Sergio, è praticamente fatta per il ritorno a casa di Massimo Giletti. Il king degli ...Tra TvBlog e La Stampa continuano le voci su un clamoroso ritorno di Massimo Giletti in Rai. Tutti i retroscena si sveleranno definitivamente in estate, ma intanto spinge forte il 'vento del cambiamen ...