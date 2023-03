Manovra stipendi | depositati gli ultimi atti | cosa chiede il legale di Dybala e cosa rischia la Juve | Primapagina

(Di mercoledì 22 marzo 2023) 2023-03-22 11:00:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Tra meno di una settimana, lunedì, lae gli altri 12 indagati per i quali è stata fatta richiesta di rinvio a giudizio – dall’ex presidente Agnelli a Nedved, da Arrivabene a Paratici – , si troveranno di fronte al gup Marco Picco. Come scrive La Gazzetta dello Sport le accuse mosse dalla Procura di Torino, che indaga sui conti del club dal 2018-19 al 2020-21, vanno dalle false comunicazioni sociali all’ostacolo alla vigilanza, dall’aggiotaggio alle false fatturazioni. L’AGENTE DIBATTE CASSA – Ieri i pm torinesi dell’inchiesta Prisma hanno depositato gliaggiornamenti. Un faldone in cui spicca l’audizione di Luca Ferrari, l’avvocato di, sentito in Procura a Torino nelle scorse settimane. Il ...

Juventus, manovra stipendi: clamorosa audizione del legale di Dybala Calcio in Pillole

