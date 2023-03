Manfredi: «Per ora non ci sono segnali di pericolo con i tifosi inglesi» (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha rilasciato una lunga intervista a Radio Marte in cui ha parlato della partita di domani sera tra Italia e Inghilterra (valevole per le qualificazioni agli Europei) e dei timori legati all’ordine pubblico. «In questi mesi abbiamo lavorato tanto per riportare a Napoli la Nazionale. Ringrazio il presidente Gravina per averlo fatto perché Napoli meritava, soprattutto quest’anno, il ritorno della Nazionale. Anche perché questo azzurro fa molto bene alla città, al movimento sportivo, al Calcio Napoli e al Paese. È un grande messaggio di pace, di gioia, di festa che parte dalla nostra città» tifosi inglesi a Napoli «Per quella che è la nostra competenza, in merito all’ordine pubblico, stiamo seguendo tutta l’organizzazione. I tifosi inglesi si concentreranno alla ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il sindaco di Napoli Gaetanoha rilasciato una lunga intervista a Radio Marte in cui ha parlato della partita di domani sera tra Italia e Inghilterra (valevole per le qualificazioni agli Europei) e dei timori legati all’ordine pubblico. «In questi mesi abbiamo lavorato tanto per riportare a Napoli la Nazionale. Ringrazio il presidente Gravina per averlo fatto perché Napoli meritava, soprattutto quest’anno, il ritorno della Nazionale. Anche perché questo azzurro fa molto bene alla città, al movimento sportivo, al Calcio Napoli e al Paese. È un grande messaggio di pace, di gioia, di festa che parte dalla nostra città»a Napoli «Per quella che è la nostra competenza, in merito all’ordine pubblico, stiamo seguendo tutta l’organizzazione. Isi concentreranno alla ...

