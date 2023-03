Måneskin, Damiano chiede a Thomas di cantare. E il risultato è da ridere (Di mercoledì 22 marzo 2023) È diventato virale il video in cui il frontman della band chiede al chitarrista di cimentarsi in Gossip. E la performance è da tapparsi le orecchie… Leggi su vanityfair (Di mercoledì 22 marzo 2023) È diventato virale il video in cui il frontman della bandal chitarrista di cimentarsi in Gossip. E la performance è da tapparsi le orecchie…

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MazzaliVanna : RT @RaiNews: In questo simpatico video pubblicato dai Måneskin, oltre 3,5M di visual, capiamo bene perché è Damiano il cantante del gruppo.… - RaiNews : In questo simpatico video pubblicato dai Måneskin, oltre 3,5M di visual, capiamo bene perché è Damiano il cantante… - ImModestaMente : Stamattina risveglio con un altro dei miei dubbi esistenziali che non mi dà pace: Se Freddie Mercury fosse nato ne… - Laufan845 : RT @alessioxoxo: Comunque “Torna a casa” può cantarla solo Damiano dei Måneskin. #amici22 - alessioxoxo : Comunque “Torna a casa” può cantarla solo Damiano dei Måneskin. #amici22 -

Gwyneth Paltrow, uomo investito sulla pista da sci: costretta a un maxi risarcimento Maneskin, Thomas canta Gossip e Damiano non riesce a trattenersi dalle risate: il video virale su TikTok L'attrice negligente 'Gwyneth Paltrow ha perso il controllo con gli sci ed è andata a ... Maneskin, Damiano fa cantare Thomas. L'ironia dei fan: 'Apprezziamo l'impegno' Per accontentare un fan, Damiano - frontman dei Maneskin - fa cantare il chitarrista del gruppo, Thomas Raggi, che si presta con grande ironia. 'Ecco perché canta Damiano', commenta un utente divertito dal siparietto. 'Thomas sa meglio la canzone di Battiato', risponde ironico un'altro. Tutti hanno apprezzato la grande autorionia del gruppo. 'Apprezziamo l'... Maneskin, Thomas canta Gossip e Damiano non riesce a trattenersi dalle risate: il video virale su TikTok ... una delle ultime canzone della rock band, è palese che cantare non è proprie nelle sue corde...vocali, ma nonostante la stonatura, il chitarrista ci scherza su, mentre Damiano non riesce a ... Maneskin, Thomas canta Gossip enon riesce a trattenersi dalle risate: il video virale su TikTok L'attrice negligente 'Gwyneth Paltrow ha perso il controllo con gli sci ed è andata a ...Per accontentare un fan,- frontman dei Maneskin - fa cantare il chitarrista del gruppo, Thomas Raggi, che si presta con grande ironia. 'Ecco perché canta', commenta un utente divertito dal siparietto. 'Thomas sa meglio la canzone di Battiato', risponde ironico un'altro. Tutti hanno apprezzato la grande autorionia del gruppo. 'Apprezziamo l'...... una delle ultime canzone della rock band, è palese che cantare non è proprie nelle sue corde...vocali, ma nonostante la stonatura, il chitarrista ci scherza su, mentrenon riesce a ... Måneskin, Damiano allarma i fan con una maschera per l'aerosol la Repubblica