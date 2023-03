Mancini: ''Retegui mi ricorda Batistuta'' (Di mercoledì 22 marzo 2023) Le parole del c.t. della Nazionale Roberto Mancini nella conferenza stampa di vigilia della partita di qualificazione a Euro 2024 contro l'Inghilterra, ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 22 marzo 2023) Le parole del c.t. della Nazionale Robertonella conferenza stampa di vigilia della partita di qualificazione a Euro 2024 contro l'Inghilterra, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : 3??0?? #Azzurri convocati dal Ct #Mancini per le gare di qualificazione ad #EURO2024 contro #Inghilterra e #Malta ??… - GoalItalia : 'Pensavamo che non volesse venire e invece ha detto subito di sì' Mancini annuncia così la prima convocazione di M… - RobertaFazio7 : RT @GoalItalia: 'Retegui? È un centravanti classico: lo paragonano a Denis, a me ricorda Batistuta' ?? Mancini e il paragone con gli attacc… - Ciccioct89 : ?? #Mancini ???? cosa si fuma ?? esattamente per dire che ?? #Retegui ?? gli ricorda #batistuta ?? quando arrivò in #Italia ???? follia ?? - CarlosaUruetav : RT @RaiNews: Domani al 'Maradona' Italia-Inghilterra, Mancini: 'Torniamo a essere bravi'. Il ct lancia Retegui Una Napoli blindata accoglie… -

Mancini: ''Retegui mi ricorda Batistuta'' Le parole del c.t. della Nazionale Roberto Mancini nella conferenza stampa di vigilia della partita di qualificazione a Euro 2024 contro l'Inghilterra, ... Inizia da Napoli il cammino degli azzurri ... vigilia della sfida all'Inghilterra introdotta dal CT Roberto Mancini a Sky Sport: "Abbiamo qualche innesto in gruppo, davanti qualcosa potrà cambiare. Retegui È giovane e sveglio, mi ricorda il ... Mancini: "A Napoli avremo il sostegno del pubblico Gli azzurri giocano bene e possono fare qualsiasi cosa, Retegui ha bisogno di tempo ma è un ragazzo sveglio e ricorda Batistuta" Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, alla ... Le parole del c.t. della Nazionale Robertonella conferenza stampa di vigilia della partita di qualificazione a Euro 2024 contro l'Inghilterra, ...... vigilia della sfida all'Inghilterra introdotta dal CT Robertoa Sky Sport: "Abbiamo qualche innesto in gruppo, davanti qualcosa potrà cambiare.È giovane e sveglio, mi ricorda il ...Gli azzurri giocano bene e possono fare qualsiasi cosa,ha bisogno di tempo ma è un ragazzo sveglio e ricorda Batistuta" Roberto, commissario tecnico della Nazionale italiana, alla ... Mancini: "Vogliamo iniziare bene. Retegui Mi ricorda un po' Batistuta" La Gazzetta dello Sport Wisdon Amey, l'italiano del Bologna che non può giocare in azzurro Per un Retegui convocato da Mancini grazie al nonno materno (originario di Canicattì), c'è un ragazzo nato a Bassano del Grappa che non può giocare con nessuna Under azzurra. La storia di Wisdom Amey ... Mancini: "Retegui è sveglio, mi ricorda Batistuta" Alla vigilia della partita contro l'Inghilterra, il ct dell'Italia ha elogiato il centravanti argentino che farà giovedì sera il suo esordio in azzurro ... Per un Retegui convocato da Mancini grazie al nonno materno (originario di Canicattì), c'è un ragazzo nato a Bassano del Grappa che non può giocare con nessuna Under azzurra. La storia di Wisdom Amey ...Alla vigilia della partita contro l'Inghilterra, il ct dell'Italia ha elogiato il centravanti argentino che farà giovedì sera il suo esordio in azzurro ...