Mancini: «Il Napoli potrebbe fare qualsiasi cosa, ma non diciamo nulla, siamo un po’ scaramantici» (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di domani sera al Maradona tra Italia e Inghilterra valida per le qualificazioni a Euro2024 Mancini in conferenza stampa «Abbiamo giocato con un modulo diverso nelle gare di Nations League, si potrebbe anche cambiare anche se con il 4-3-3 ci sentiamo a nostro agio». Retegui? «Arrivare così dall’Argentina all’Italia, e non in una squadra di club, non è così semplice. Un po’ di tempo ci vuole, ma il ragazzo è educato e sveglio. E’ un bravo centravanti ma dobbiamo dargli un po’ di tempo. E’ un centravanti classico, vedo che molti lo paragonano a Denis. Io mi ricordo quando Batistuta arrivò in Italia, lo ricorda» Inghilterra? «E’ diventata una classica, è una delle migliori squadre al mondo. Ha una lista di giocatori incredibili e ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il ct della Nazionale italiana, Roberto, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di domani sera al Maradona tra Italia e Inghilterra valida per le qualificazioni a Euro2024in conferenza stampa «Abbiamo giocato con un modulo diverso nelle gare di Nations League, sianche cambiare anche se con il 4-3-3 ci sentiamo a nostro agio». Retegui? «Arrivare così dall’Argentina all’Italia, e non in una squadra di club, non è così semplice. Un po’ di tempo ci vuole, ma il ragazzo è educato e sveglio. E’ un bravo centravanti ma dobbiamo dargli un po’ di tempo. E’ un centravanti classico, vedo che molti lo paragonano a Denis. Io mi ricordo quando Batistuta arrivò in Italia, lo ricorda» Inghilterra? «E’ diventata una classica, è una delle migliori squadre al mondo. Ha una lista di giocatori incredibili e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkocalemme : Giornalista inglese chiede 'perché avete scelto #Napoli? Non temete scontri?'. Risposta assolutamente PERFETTA di… - Spazio_Napoli : Mancini in conferenza: “Napoli ha sempre aiutato la Nazionale”, poi la frase da brividi sulla Champions!… - NapoliAddict : Mancini in conferenza: 'Napoli ha sempre aiutato la Nazionale', poi la frase da brividi sulla Champions! #Napoli… - napolista : #Mancini: «Il #Napoli potrebbe fare qualsiasi cosa, ma non diciamo nulla, siamo un po’ scaramantici» «Al #Maradona… - rep_napoli : Italia Inghilterra, il ct Mancini: 'Al Maradona l'entusiasmo dei napoletani ci spingerà. Gli incidenti in Champions… -