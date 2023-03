Mancini ha trovato (forse) il nuovo numero 9: Retegui (Di mercoledì 22 marzo 2023) – La pausa campionato ci catapulta direttamente al tema nazionale, e è d’obbligo parlare delle convocazioni del CT Roberto Mancini. L’Italia si appresta ad affrontare le prime partite valevoli per la qualificazione agli Europei del 2024. Il Tecnico di Jesi sta cercando in tutti i modi di scovare talenti degni di indossare la maglia azzurra, che riportino la nazionale ai fasti di Euro 2020/21. Togliendo i soliti nomi avvezzi alla geografia di Coverciano, spiccano le chiamate di Ivan Provedel, Vladimiro Falcone, Alessandro Buongiorno, e Mateo Retegui. Proprio quest’ultimo è la notizia più inaspettata di queste convocazioni, una e vera e proprio sorpresa per tutti. La chiamata di Mateo Retegui nasce dall’esigenza disperata di un nuovo numero 9 che possa caricarsi la nazionale sulle spalle a suon di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 marzo 2023) – La pausa campionato ci catapulta direttamente al tema nazionale, e è d’obbligo parlare delle convocazioni del CT Roberto. L’Italia si appresta ad affrontare le prime partite valevoli per la qualificazione agli Europei del 2024. Il Tecnico di Jesi sta cercando in tutti i modi di scovare talenti degni di indossare la maglia azzurra, che riportino la nazionale ai fasti di Euro 2020/21. Togliendo i soliti nomi avvezzi alla geografia di Coverciano, spiccano le chiamate di Ivan Provedel, Vladimiro Falcone, Alessandro Buongiorno, e Mateo. Proprio quest’ultimo è la notizia più inaspettata di queste convocazioni, una e vera e proprio sorpresa per tutti. La chiamata di Mateonasce dall’esigenza disperata di un9 che possa caricarsi la nazionale sulle spalle a suon di ...

