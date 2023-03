(Di mercoledì 22 marzo 2023) "E' unala partita di domani che è laLuca. Io ho avuto unafortuna: averlo come compagno in campo e poi lavorarci insieme". Il ct della nazionale Robertoha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SBKreal : RT @NicoSchira: Roberto #Mancini su #Retegui: “Il ragazzo è educato e sveglio. E' un bravo centravanti, giovane, abbiamo una grande fiducia… - Ibrahima4562 : RT @NicoSchira: Roberto #Mancini su #Retegui: “Il ragazzo è educato e sveglio. E' un bravo centravanti, giovane, abbiamo una grande fiducia… - dbigmark : RT @NicoSchira: Roberto #Mancini su #Retegui: “Il ragazzo è educato e sveglio. E' un bravo centravanti, giovane, abbiamo una grande fiducia… - napolista : #Mancini: «Il #Napoli potrebbe fare qualsiasi cosa, ma non diciamo nulla, siamo un po’ scaramantici» «Al #Maradona… - antidisfattista : RT @NicoSchira: Roberto #Mancini su #Retegui: “Il ragazzo è educato e sveglio. E' un bravo centravanti, giovane, abbiamo una grande fiducia… -

"E' unaemozione la partita di domani che è la prima senza Luca. Io ho avuto unafortuna: averlo come compagno in campo e poi lavorarci insieme". Il ct della nazionale Robertoha voluto ricordare Vialli alla vigilia della sfida contro l'Inghilterra, la prima della ...chiude parlando di Retegui : 'Mi ricorda altri giocatori argentini che sono stati in Italia,... E' un ragazzo educato, sveglio, un bravo centravanti giovane: abbiamofiducia in lui ma ......forti e unaorganizzazione che viene esaltata dagli interpreti. Ora bisogna pulire il passato dal fango piovuto addosso negli ultimi mesi. Non so se vedremo Retegui titolare , maha ...

Mancini "grande emozione prima gara senza Vialli, lui immortale ... Agenzia ANSA

È una grande emozione perché è la prima volta senza Vialli ... Ho pagato le tasse regolarmente, credo non mi chiamerà nessuno", conclude Mancini.Il CT della Nazionale Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa alla viglia ... E’ un bravo centravanti, giovane, abbiamo una grande fiducia e dobbiamo dargli un po’ di tempo. E’ un centravanti ...