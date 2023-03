Mancini: "A Napoli avremo il sostegno del pubblico'' (Di mercoledì 22 marzo 2023) Mancini: "Vogliamo iniziare bene contro l'Inghilterra. A Napoli avremo il sostegno del pubblico. Gli azzurri giocano bene e possono fare qualsiasi cosa, Retegui ha bisogno di tempo ma è un ragazzo sveglio e ricorda Batistuta" Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, alla vigilia del match contro l’Inghilterra, partita valida per la qualificazione a Euro 2024, rilascia le seguenti dichiarazioni: "Siamo alla vigilia di Italia-Inghilterra, ci stiamo preparando bene. Vogliamo iniziare bene le qualificazioni all'Europeo - ha dichiarato il ct azzurro -. Siamo sicuri che a Napoli avremo il sostegno del pubblico". "E' sempre una grande emozione rappresentare il nostro Paese - ha aggiunto ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 22 marzo 2023): "Vogliamo iniziare bene contro l'Inghilterra. Aildel. Gli azzurri giocano bene e possono fare qualsiasi cosa, Retegui ha bisogno di tempo ma è un ragazzo sveglio e ricorda Batistuta" Roberto, commissario tecnico della Nazionale italiana, alla vigilia del match contro l’Inghilterra, partita valida per la qualificazione a Euro 2024, rilascia le seguenti dichiarazioni: "Siamo alla vigilia di Italia-Inghilterra, ci stiamo preparando bene. Vogliamo iniziare bene le qualificazioni all'Europeo - ha dichiarato il ct azzurro -. Siamo sicuri che aildel". "E' sempre una grande emozione rappresentare il nostro Paese - ha aggiunto ...

