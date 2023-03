Manchester United, tutto o niente: oggi la deadline per le proposte d’acquisto (Di mercoledì 22 marzo 2023) Scade oggi il termine ultimo per presentare le proposte d’acquisto per il Manchester United: il punto della situazione Come ricorda il Daily Mail, quest’oggi alle 20 (21 in Inghilterra) scadrà il termine ultimo per presentare le proposte d’acquisto per il Manchester United, messo in vendita dai Glazer con una richiesta di 6 miliardi di sterline. In corsa ci sono lo sceicco Jassim bin Hamad Al Thani, che nelle ultime ore si sarebbe spinto fino ad un’offerta di 6,26 miliardi, e Sir Jim Ratcliffe, che al momento sarebbe in seconda fila. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Scadeil termine ultimo per presentare leper il: il punto della situazione Come ricorda il Daily Mail, quest’alle 20 (21 in Inghilterra) scadrà il termine ultimo per presentare leper il, messo in vendita dai Glazer con una richiesta di 6 miliardi di sterline. In corsa ci sono lo sceicco Jassim bin Hamad Al Thani, che nelle ultime ore si sarebbe spinto fino ad un’offerta di 6,26 miliardi, e Sir Jim Ratcliffe, che al momento sarebbe in seconda fila. L'articolo proviene da Calcio News 24.

