Malore mentre gioca a basket: Davide muore a 12 anni nella palestra della scuola (Di mercoledì 22 marzo 2023) Leggo scrive che il dodicenne avrebbe accusato un dolore forte e improvviso alla testa . Il fascicolo di indagine è stato aperto dal procuratore di Agrigento Salvatore Vella e dalla sostituta Giulia ... Leggi su ilriformista (Di mercoledì 22 marzo 2023) Leggo scrive che il dodicenne avrebbe accusato un dolore forte e improvviso alla testa . Il fascicolo di indagine è stato aperto dal procuratore di Agrigento Salvatore Vella e dalla sostituta Giulia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un ragazzino di 12 anni è morto mentre giocava a basket nella palestra di una scuola a Favara, in provincia di Agri… - rtl1025 : ?? Un bambino di 12 anni è morto mentre giocava a basket nella palestra della scuola in provincia di #Agrigento. Il… - ultimoranet : #Agrigento, un ragazzino di 12 anni è morto mentre giocava a basket nella palestra della scuola 'Guarino' a Favara.… - Bruna71347573 : RT @Agenzia_Ansa: Un ragazzino di 12 anni è morto mentre giocava a basket nella palestra di una scuola a Favara, in provincia di Agrigento.… - Giggino18049345 : RT @Adriano72197026: 16 anni Malore improvviso 'E' andato in arresto cardiaco mentre era in classe. Un malore improvviso, di fronte ai su… -