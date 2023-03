Maimone ucciso mentre mangiava con gli amici: “Testimonianze ma anche omertà” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiE’ stato colpito al petto mentre mangiava noccioline con un paio di amici, Francesco Pio Maimone, il giovane estraneo a una lite per futili motivi e morto la notte tra domenica e lunedì scorsi, davanti a un chiosco sulla strada degli chalet del lungomare di Napoli. Lo ha detto il primo dirigente Alfredo Fabbrocini, capo della Squadra Mobile, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta stamattina in Questura. Per quel grave fatto di sangue è stato sottoposto a fermo un ragazzo ritenuto colui che ha sparato con una rivoltella alcuni colpi in aria e poi anche uno ad altezza d’uomo, uccidendo Maimone. A Francesco Pio Valda (il cui padre, deceduto, apparteneva al clan Aprea–Cuccaro) la Squadra Mobile e la Procura di Napoli (sostituti procuratori Claudio ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiE’ stato colpito al pettonoccioline con un paio di, Francesco Pio, il giovane estraneo a una lite per futili motivi e morto la notte tra domenica e lunedì scorsi, davanti a un chiosco sulla strada degli chalet del lungomare di Napoli. Lo ha detto il primo dirigente Alfredo Fabbrocini, capo della Squadra Mobile, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta stamattina in Questura. Per quel grave fatto di sangue è stato sottoposto a fermo un ragazzo ritenuto colui che ha sparato con una rivoltella alcuni colpi in aria e poiuno ad altezza d’uomo, uccidendo. A Francesco Pio Valda (il cui padre, deceduto, apparteneva al clan Aprea–Cuccaro) la Squadra Mobile e la Procura di Napoli (sostituti procuratori Claudio ...

