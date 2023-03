Mafia | studenti a Palazzo Pirelli per giornata contro le mafie e in ricordo delle vittime

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Milano, 22 mar. (Adnkronos) - "Parlate di". Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, ha citato Paolo Borsellino in occasione della 'regionale dell'impegnolee in' che si è svolta questa mattina all'Auditorium Gaber di. Unache, ha sottolineato Romani, è "un 'presidio della memoria' soprattutto per i più giovani perché serve a ribadire, sempre e con forza, l'importanza della lotta alla, alla camorra, alla 'ndrangheta e in generale ai sistemi criminali. Non solo a parole, ma con gli esempi concreti di chi si è impegnato e ha sacrificato la propria vita per spezzare il clima di paura e di ...