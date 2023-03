Madonna di Trevignano, miracolo durante le apparizioni: ecco cosa accade (Di mercoledì 22 marzo 2023) Social. . Trevignano Romano è un paesino affacciato sul lago di Bracciano e da ben cinque anni ospita folle di fedeli, che si radunano lì il 3 di ogni mese. I fedeli si radunano sperando di assistere in prima persona a un miracolo della Vergine Maria. La diocesi di Civita Castellana, nel frattempo, ha annunciato un’inchiesta a riguardo per cercare di capire cosa c’è realmente dietro a questa storia e alle parole della veggente Gisella. La donna sostiene di vedere la Madonna e di raccogliere con regolarità i suoi messaggi per l’umanità una volta al mese.



Leggi anche: Madonna di Trevignano, stigmate della veggente: parla l’esperta a “Pomeriggio Cinque” Leggi anche: “Mattino 5”, Federica Panicucci spiazzata in diretta: cosa è successo Leggi anche: Torino, ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 22 marzo 2023) Social. .Romano è un paesino affacciato sul lago di Bracciano e da ben cinque anni ospita folle di fedeli, che si radunano lì il 3 di ogni mese. I fedeli si radunano sperando di assistere in prima persona a undella Vergine Maria. La diocesi di Civita Castellana, nel frattempo, ha annunciato un’inchiesta a riguardo per cercare di capirec’è realmente dietro a questa storia e alle parole della veggente Gisella. La donna sostiene di vedere lae di raccogliere con regolarità i suoi messaggi per l’umanità una volta al mese.Leggi anche:di, stigmate della veggente: parla l’esperta a “Pomeriggio Cinque” Leggi anche: “Mattino 5”, Federica Panicucci spiazzata in diretta:è successo Leggi anche: Torino, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rob97052180Rob : Per ora abbiamo solo #Giuseppa di #Trevignano in arte #Gisella titolata ?? al dialogo con la Madonna che lacrima san… - MICIO7BEAR : RT @mattino5: #Ultimora sulla Madonna di Trevignano: questo caso è collegato con quello di Mamma Ebe? #Mattino5 - mattino5 : #Ultimora sulla Madonna di Trevignano: questo caso è collegato con quello di Mamma Ebe? #Mattino5 - mattino5 : Pronti per darvi tutti gli aggiornamenti in diretta sul caso di Saman e la Madonna di Trevignano #Mattino5 - OnlineMetropoli : #TrevignanoRomano: commissione di studio per la #Madonna che piange #sangue Composta da un #teologo, un #mariologo… -