Macron tira dritto | pensioni | riforma necessaria | basta faziosi e fazioni

Per il presidente francese la contestatissima riforma delle pensioni che ormai è legge era indispensabile. Un intervento che, dice, non mi fa piacere ma era fondamentale per riportare in equilibrio

Intanto, il presidente francese Emmanuel Macron tira dritto e afferma: il popolo si esprime tramite i suoi eletti, non in piazza. Attesa per il suo discorso in diretta tv ai francesi. 22 marzo 2023

Macron tira dritto: niente voto anticipato o referendum sulle pensioni. Marine Le Pen assapora la rivincita Corriere della Sera

Ancora alta tensione nel paese dopo la Riforma delle Pensioni. Il presidente della Francia Emmanuel Macron ha tenuto un'intervista televisiva nella giornata di oggi, mercoledì 22 marzo. Ancora alta ...Mentre in molte città francesi, Parigi compresa, proseguono le dure manifestazioni di protesta contro la riforma delle pensioni del governo parigino, Emmanuel Macron interviene in diretta tv per ...