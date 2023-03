Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Macron si fa carico dell'impopolarità: 'Avrei evitato la riforma delle pensioni, ma è necessaria' (di L. Santucci) -

...gelidi con leader stranieri - in particolare quello con il presidente francese Emmanuel- ... Lo Zio Sam teme che il Dragone possa ingoiare l'Orso , con tutto il suo nutrientedi grano e ...... in Francia con, i sindacati paralizzarono il Paese). Nel 'biennio rossiccio' (2001 - 2002) ... riduca ilfiscale e contrasti l'evasione fiscale, che semplifichi gli adempimenti e crei un ...L'Europa di Angela Merkel e di Emmanuel, l'idea di mandare in soffitta la politica ... Quando Meloni dice che occorre altro, dopo che ha portato al 5 per cento ilfiscale per 3 mila euro ...

Francia: Macron esclude lo scioglimento del Parlamento La Prealpina

Con un intero Paese in fiamme, Emmanuel Macron ha provato a spegnere la rabbia rivolgendosi direttamente ai francesi. Non aveva ancora avuto modo di farlo, da quando è scoppiata la crisi sulla riforma ...Francia (Europa) A Parigi place de la République invasa dai manifestanti. Dure accuse alla polizia per le violenze. La France Insoumise: «Stiamo con le piazze». Di Filippo Ortona ...