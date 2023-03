(Di mercoledì 22 marzo 2023) La scrittrice e fondatrice de L'Express, 97 anni: 'Riforma giusta, metodo sbagliato'. Dopo la risicata fiducia il presidente tiene il punto e oggi va in tv. Ma le opposizioni non ...

La scrittrice e fondatrice de L'Express, 97 anni: 'Riforma giusta, metodo sbagliato'. Dopo la risicata fiducia il presidente tiene il punto e oggi va in tv. Ma le opposizioni non ...Il governo di Elisabeth Borne e il presidente francese Emmanuelsono salvi. Per 9 voti la mozione di sfiducia , presentata dal partito indipendente Liot e ...da un cane procione L'Oms: '...Il governo "è morto", preme l'opposizione, mentre lo stesso capogruppo repubblicano Olivier Marleixla fiducia ma lancia frecciate achiedendo un cambio di direzione. Quanto alla ...

Macron conferma il governo Pensioni, ancora caos nel Paese L ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Macron conferma il governo Pensioni, ancora caos nel Paese L’icona Chapsal: troppa collera La scrittrice e fondatrice de L’Express, 97 anni: "Riforma giusta, metodo sbagliato". Dopo la risicata ...Africa (Internazionale) Finisce la lunga prigionia, 711 giorni, del giornalista francese nelle mani del gruppo qaedista Gsim. Ma la situazione maliana resta complessa: le regioni di Gao e Ménaka sono ...