Lutto nel giornalismo | è morto Salvatore Morselli

È morto in ospedale, a seguito di un malore che lo ha colpito improvvisamente ieri pomeriggio, il giornalista Salvatore Morselli, 70 anni. Pubblicista dal 1979, Morselli collaborava da anni con il Giornale di Sicilia e si occupava di sport, dal calcio, al basket all'automobilismo. Era direttore del sito Trapani Oggi ed era stato capo ufficio stampa dell'Aci. "Era un giornalista sportivo apprezzato, persona equilibrata, sempre al fianco dei colleghi più giovani", sottolinea l"Assostampa provinciale.

