L'ultima trovata di Fedez: voglio una nave Ong tutta mia (Di mercoledì 22 marzo 2023) Apparire. Ad ogni costo. Trasformare ogni evento, anche una dinamica internazionale tragica in una gigantesca pubblicità. Fedez supera se stesso. E dimostra come al grottesco delirio di onnipotenza radical chic non vi sia mai fine. Ieri mattina, durante il suo podcast «Muschio Selvaggio», il rapper milanese ha ospitato Cecilia Strada. Non serve essere il mago Otelma per capire che il tema della conversazione è stato incentrato interamente sulle migrazioni dall'Africa verso l'Europa. Fedez, tra il serio e lo scherzoso, ha annunciato che vuole «una nave con la mia faccia per aiutare le Ong. voglio vedere quanto costa una nave, voglio anche io la mia solo per metterci la mia faccia e farla vedere per far spaventare». Un'ipotesi ancora da vagliare. Da studiare con un commercialista. ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 marzo 2023) Apparire. Ad ogni costo. Trasformare ogni evento, anche una dinamica internazionale tragica in una gigantesca pubblicità.supera se stesso. E dimostra come al grottesco delirio di onnipotenza radical chic non vi sia mai fine. Ieri mattina, durante il suo podcast «Muschio Selvaggio», il rapper milanese ha ospitato Cecilia Strada. Non serve essere il mago Otelma per capire che il tema della conversazione è stato incentrato interamente sulle migrazioni dall'Africa verso l'Europa., tra il serio e lo scherzoso, ha annunciato che vuole «unacon la mia faccia per aiutare le Ong.vedere quanto costa unaanche io la mia solo per metterci la mia faccia e farla vedere per far spaventare». Un'ipotesi ancora da vagliare. Da studiare con un commercialista. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : E menomale che era #Valditara ad essere il “ministro della propaganda”. Leggete l’ultima trovata del #Pd ?? #Lepore… - GiorGior__G : Fedez : ' Voglio una nave con la mia faccia per aiutare le ONG ' È questa l'ultima trovata del ' cantante ' Milan… - tempoweb : L'ultima trovata di #Fedez: voglio una #nave #Ong tutta mia - salomone_l : RT @tempoweb: #Meloni al #ConsiglioUe: 'In #Europa per contare'. L'ultima trovata di #Fedez: 'Voglio una nave #Ong tutta mia'. #uteroinaffi… - SoniaLaVera : RT @tempoweb: #Meloni al #ConsiglioUe: 'In #Europa per contare'. L'ultima trovata di #Fedez: 'Voglio una nave #Ong tutta mia'. #uteroinaffi… -