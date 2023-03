L’ultima mostra di Robert Russell ricorda l’Olocausto (Di mercoledì 22 marzo 2023) Robert Russell è un artista di Los Angeles noto soprattutto per i suoi dipinti fotorealistici che indagano sulla memoria, l’iconografia e la mortalità. Spesso isola i suoi soggetti, che si tratti di una tazza da tè o di un libro, su tele di grandi dimensioni che ne ricontestualizzano il significato implicito e invitano lo spettatore Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 22 marzo 2023)è un artista di Los Angeles noto soprattutto per i suoi dipinti fotorealistici che indagano sulla memoria, l’iconografia e la mortalità. Spesso isola i suoi soggetti, che si tratti di una tazza da tè o di un libro, su tele di grandi dimensioni che ne ricontestualizzano il significato implicito e invitano lo spettatore

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teodora_film : Dalla regista di Dio è donna e si chiama Petrunya arriva L’APPUNTAMENTO, un nuovo grande #film applaudito in selezi… - Vivere_Torino : Anche l'Ultima Cena di Leonardo negli arazzi in mostra a Venaria - iCuddIeKoo : non è la prima ne sarà l’ultima volta che questa qua mostra quanto sia problematica.. non si merita tutta questa visibilità da parte nostra - teodora_film : Dalla regista di Dio è donna e si chiama Petrunya arriva L’APPUNTAMENTO, un nuovo grande #film applaudito in selezi… - _fearlessmoon_ : @IramaRockstar È un romanzo che racconta la vita di alcuni artisti/ intellettuali di Praga. Principalmente si focal… -