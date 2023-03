Lukaku, Inter e Chelsea lo scaricano? Ipotesi choc: Arabia Saudita! (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il futuro di Romelu Lukaku è ancora tutto da scrivere. La sua permanenza all’Inter è appesa ad un filo, mentre il Chelsea è già rassegnato a perderlo a costi contenutissimi. Occhio all’Ipotesi Arabia Saudita OCCHIO ALL’Ipotesi ? Sarebbe a dir poco clamoroso. Ma l’Ipotesi Arabia Saudita per Lukaku non è da scartare. Ne sono sicuri i colleghi di Football insider. L’Inter, infatti, non dovrebbe prolungare il prestito con l’attaccante belga, che a fine stagione farà nuovamente ritorno al Chelsea. Ai dirigenti nerazzurri non è piaciuta la stagione di Big Rom, tartassata da continui guai fisici. Dall’altro lato, i Blues sarebbero pronti a scartare nuovamente l’attaccante del Belgio. Non rientra nei parametri ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il futuro di Romeluè ancora tutto da scrivere. La sua permanenza all’è appesa ad un filo, mentre ilè già rassegnato a perderlo a costi contenutissimi. Occhio all’Saudita OCCHIO ALL’? Sarebbe a dir poco clamoroso. Ma l’Saudita pernon è da scartare. Ne sono sicuri i colleghi di Football insider. L’, infatti, non dovrebbe prolungare il prestito con l’attaccante belga, che a fine stagione farà nuovamente ritorno al. Ai dirigenti nerazzurri non è piaciuta la stagione di Big Rom, tartassata da continui guai fisici. Dall’altro lato, i Blues sarebbero pronti a scartare nuovamente l’attaccante del Belgio. Non rientra nei parametri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Inter, Fabio #Ravezzani a Top Calcio 24: '#Lukaku è un ciccione, per niente professionale' | VIDEO - Inter : Primi cambi per i Nerazzurri: #Lukaku ?? #Dzeko - Inter : A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D'Ambros… - internewsit : Lukaku, Inter e Chelsea lo scaricano? Ipotesi choc: Arabia Saudita! - - Kecco_F9 : @FootballAndDre1 SImone paga la scelta di essere aziendalista e di essersi fatto andar bene sempre tutto. Io non so… -