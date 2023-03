Lugoj-Chieri in tv oggi: canale, orario e diretta streaming ritorno finale Challenge Cup femminile 2023 volley (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tutto pronto per C.S.M. Lugoj-Reale Mutua Fenera Chieri, gara di ritorno della finale della Cev Challenge Cup femminile 2022/2023 di volley. Le ragazze di Giulio Cesare Bregoli, dopo la netta vittoria all’andata, vogliono aggiudicarsi almeno due set per assicurarsi il trofeo. La formazione romena invece va a caccia della rimonta davanti al proprio pubblico: deve vincere 3-0 o 3-1 per rinviare tutto al Golden Set e tenere vivo il sogno. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà il titolo? L’appuntamento è per le ore 18.30 di mercoledì 22 marzo al Sala Constantin Jude di Timisoara, in Romania. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la finale di andata Lugoj-Chieri della ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tutto pronto per C.S.M.-Reale Mutua Fenera, gara didelladella CevCup2022/di. Le ragazze di Giulio Cesare Bregoli, dopo la netta vittoria all’andata, vogliono aggiudicarsi almeno due set per assicurarsi il trofeo. La formazione romena invece va a caccia della rimonta davanti al proprio pubblico: deve vincere 3-0 o 3-1 per rinviare tutto al Golden Set e tenere vivo il sogno. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà il titolo? L’appuntamento è per le ore 18.30 di mercoledì 22 marzo al Sala Constantin Jude di Timisoara, in Romania. Di seguito, le informazioni per seguire inladi andatadella ...

