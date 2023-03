L’Ue vuole vietare di macellare i cavalli

(Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – La Commissione Europea appoggia la richiesta di alcuni cittadini Ue didi. L’esecutivo comunitario ha deciso di registrare un’iniziativa dei cittadini europei (Ice) intitolata “End The Horse Slaughter Age”. Gli organizzatori chiedono di proporre una legge che vieti la macellazione dei, compreso anche il loro allevamento e l’esportazione per la produzione di pellame, cuoio, carne o per la fabbricazione di medicinali o altre sostanze. Chiedono inoltre il divieto di trasportare a lunga distanzaattraverso l’Europa per la macellazione e la protezione degli equini dal lavoro eccessivo o dal duro addestramento. La decisione, precisa la Commissione, è di natura giuridica e non pregiudica le conclusioni giuridiche e politiche finali della ...

