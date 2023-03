L’UE potrebbe vietare la carne di cavallo (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’Europa potrebbe vietare in un prossimo futuro la carne di cavallo: vietarne quindi la macellazione per scopi alimentari. Fedeli destrieri, amati compagni di cavalieri o straordinari animali da competizione, i cavalli sono in realtà già da tempo fuori dalle grandi logiche di un mercato che però ancora sussiste. E se è vero che per decenni i genitori di figli anemici hanno ritenuto la carne di cavallo un toccasana per i figli, è anche vero che la produzione europea di carne equina ha subito diverse flessioni e più di una volta gli scandali hanno pesato sul trust dei consumatori nei confronti di questo prodotto. Gli scandali con la carne di cavallo protagonista Uno dei più noti è stato sicurmente il caso datato 2013 quando è stato ... Leggi su fmag (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’Europain un prossimo futuro ladi: vietarne quindi la macellazione per scopi alimentari. Fedeli destrieri, amati compagni di cavalieri o straordinari animali da competizione, i cavalli sono in realtà già da tempo fuori dalle grandi logiche di un mercato che però ancora sussiste. E se è vero che per decenni i genitori di figli anemici hanno ritenuto ladiun toccasana per i figli, è anche vero che la produzione europea diequina ha subito diverse flessioni e più di una volta gli scandali hanno pesato sul trust dei consumatori nei confronti di questo prodotto. Gli scandali con ladiprotagonista Uno dei più noti è stato sicurmente il caso datato 2013 quando è stato ...

