L’UE apre parzialmente alla Germania: sì ai carburanti sintetici, ma solo a determinate condizioni (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’Unione Europea sarebbe pronta a consentire la vendita di auto a combustione interna, alimentate con carburanti sintetici, dopo il 2035. Ma ad una condizione: che queste auto vadano esclusivamente con gli eFuel. La vittoria tedesca rischierebbe così di tramutarsi in una vittoria di Pirro.... Leggi su dday (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’Unione Europea sarebbe pronta a consentire la vendita di auto a combustione interna, alimentate con, dopo il 2035. Ma ad una condizione: che queste auto vadano esclusivamente con gli eFuel. La vittoria tedesca rischierebbe così di tramutarsi in una vittoria di Pirro....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... P_M_1960 : L’UE apre ai biocarburanti per i motori a scoppio dopo il 2035 ipotizzando di vendere oltre alle auto elettriche qu… - vitalbaa : @matteo_rivi @Cartabiancarai3 Nemmeno per idea! La Commissione vuole solo che, se un bambino è riconosciuto in UE,… - e_cavagna : L'Ue apre agli e-fuel: ecco la tecnologia che può salvare i motori a scoppio dal 2035. E la battaglia si sposta sui… - infoiteconomia : L’Ue apre agli e-fuel: ecco la tecnologia che può salvare i motori a scoppio dal 2035 - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: ?? #Migranti, l’#Ue apre all’#Italia. #Meloni sente #Scholz, oggi l’informativa in #Parlamento: -

I bimbi di Barbariga scrivono ai vandali: "Perché avete distrutto il nostro giardino" La missiva La lettera si apre con un saluto agli autori del ... Ci piacerebbe chiedervi perché l'avete fatto". In un altro passo ...l'iscrizione Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE ... Meloni oggi alla Camera per comunicazioni in vista del Consiglio europeo I dossier europei vedi anche Migranti, Ue apre a Roma per nuova gestione. Confronto Meloni - Scholz La crisi ucraina sarà comunque il dossier più caldo a Bruxelles, in particolare dopo l'incontro ... La guerra in Ucraina continua, il patto della Cina non convince: le prime pagine IL SOLE 24 ORE 'Pnrr, assunzioni flop negli enti locali', apre il ... Nel taglio medio troviamo l'annuncio della segretaria del Tesoro ... Nel fondo spazio alla trattativa sul regolamento Ue sulle auto ... La missiva La lettera sicon un saluto agli autori del ... Ci piacerebbe chiedervi perché'avete fatto". In un altro passo ...'iscrizione Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento...I dossier europei vedi anche Migranti,a Roma per nuova gestione. Confronto Meloni - Scholz La crisi ucraina sarà comunque il dossier più caldo a Bruxelles, in particolare dopo'incontro ...IL SOLE 24 ORE 'Pnrr, assunzioni flop negli enti locali',il ... Nel taglio medio troviamo'annuncio della segretaria del Tesoro ... Nel fondo spazio alla trattativa sul regolamentosulle auto ... L'Ue apre agli e-fuel: ecco la tecnologia che può salvare i motori a ... Open