L’Ue apre agli e-fuel: ecco la tecnologia che può salvare i motori a scoppio dal 2035. E la battaglia si sposta sui vincoli Euro 7 (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’Unione Europea apre ai biocarburanti per i motori a scoppio dopo il 2035. E ipotizza di vendere oltre alle auto elettriche quelle dotate di motore a combustione interna capace di bruciare gli e-fuel. Ovvero i carburanti prodotti attraverso il carbonio preso dall’anidride carbonica catturata dall’atmosfera e l’idrogeno verde ricavato per elettrolisi dall’acqua utilizzando energia da fonti rinnovabili. Attualmente, spiega il Messaggero, il passaggio agli e-fuel non è come montare un impianto a gas su un’automobile. La combustione è diversa rispetto al carburante fossile. Stiamo quindi parlando di una soluzione che ha delle incognite. Tra queste, l’effetto su serbatoi, condotti, impianti di iniezione e motore. Ma si tratta di problemi risolvibili ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’Unionepeaai biocarburanti per idopo il. E ipotizza di vendere oltre alle auto elettriche quelle dotate di motore a combustione interna capace di bruciare gli e-. Ovvero i carburanti prodotti attraverso il carbonio preso dall’anidride carbonica catturata dall’atmosfera e l’idrogeno verde ricavato per elettrolisi dall’acqua utilizzando energia da fonti rinnovabili. Attualmente, spiega il Messaggero, il passaggioe-non è come montare un impianto a gas su un’automobile. La combustione è diversa rispetto al carburante fossile. Stiamo quindi parlando di una soluzione che ha delle incognite. Tra queste, l’effetto su serbatoi, condotti, impianti di iniezione e motore. Ma si tratta di problemi risolvibili ...

