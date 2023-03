(Di mercoledì 22 marzo 2023) In occasione dell'evento 'Meet the titans' di Prometeon dedicato ai campioni del motociclismo, abbiamo intervistato Marco. ...

... abbiamo intervistato Marco. Campione del mondo in 500 nel 1981, ha condiviso qualche ... Proprio di quest'ultimo ha detto: 'Con Giacomo ci conosciamo da una vita e'inizio lo odiavo. ...... la città dove sei nato, ha avuto un suo perchè 'Qua c'erano Claudio Lusuardi, i Villa, che'... 'Sì, io ho cominciato a correre negli Juniores nel 1981, cioè proprio quando, Uncini, ...... Hailwood per Agostini, Sheene e Roberts per, Biaggi, Rossi e Romboni per Capirossi. E Capirex non perde l'occasione per ricordare quella volta che sorpassò'esterno Luca Cadalora. Si ...

Lucchinelli: "All'inizio odiavo Agostini, poi mi sono ricreduto" Gazzetta

"Sì, io ho cominciato a correre negli Juniores nel 1981, cioè proprio quando Lucchinelli, Uncini ... tu che eri un ragazzino ti rendevi conto che c'era qualcosa in più oltre all'andar forte. Dovevi ...Campione nel 1981 con Suzuki in 500, Marco Lucchinelli non lo si vede spesso in pista, ma ha accettato l’invito di Prometeon di raccontare la sua carriera, al teatro Giorgio Gaber di Milano, con altri ...