Luca Trapanese sul caso di Nina: 'Non possiamo alzare un muro di carte' (Di mercoledì 22 marzo 2023) La notizia di Nina , una ragazza di 19 anni con sindrome di Down che vorrebbe diplomarsi ma si vede ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 22 marzo 2023) La notizia di, una ragazza di 19 anni con sindrome di Down che vorrebbe diplomarsi ma si vede ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dony_467 : RT @radio_zek: Luca Trapanese, assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli, si batte per i diritti di Alba, la bambina che ha ado… - smjlent : RT @radio_zek: Luca Trapanese, assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli, si batte per i diritti di Alba, la bambina che ha ado… - AssuntaQuercia : RT @radio_zek: Luca Trapanese, assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli, si batte per i diritti di Alba, la bambina che ha ado… - BoutNuit : RT @lisameyerildra1: “Se io morissi, toglierebbero al mio compagno, con cui vivo da un anno e mezzo, la bambina che ho adottato” È la denun… - Cima373 : RT @radio_zek: Luca Trapanese, assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli, si batte per i diritti di Alba, la bambina che ha ado… -