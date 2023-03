Luca Abete e il lavoro nero in Campania | commesse senza contratto a 120 euro settimanali VIDEO

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoraccoglie le confidenze di diversi ragazzi e soprattutto ragazze che lavorano nei negozi d’abbigliamento di Napoli e della: emerge una realtà diduro, con orari pesanti e paghe leggere, e sempre – o quasi –. Tutto in, impossibile ribellarsi: “c’è sempre qualcuno che accetta“, dice una commessa. CLICCA QUI per vedere il servizio realizzato dall’inviato di Striscia la Notizia, andato in onda su Canale 5. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

