L’ora legale tutto l’anno fa risparmiare 382 milioni | ma quali sono le controindicazioni? A parlare sono gli esperti

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Si parla spesso della possibilità di estendere, proposta ancora non attuata. Questa sarebbe un bene per il portafoglio, ma per il fisico? L’ultimo weekend di marzo è quello che per tradizione segna il ritorno del(previsto nella notte tra il 25 e il 26 marzo): tutti noi saremo chiamati a spostare le lancette un’ora avanti, dalle 2 alle 3. Come è facile immaginare, questo toglierà un’ora di sonno, ma permetterà di avere giornate che diventeranno via via più lunghe, con l’apice in estate. E’ venuto il momento del passaggio al– ILoveTrading.itQuesto momento scatena spesso opinioni contrastanti. C’è chi lo ama perché il buio arriva più tardi e pensa così di approfittarne stando maggiormente all’aperto, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mov5Stelle : La settimana prossima, in commissione Lavoro alla Camera, inizierà la discussione della nostra proposta di legge –… - Agenzia_Ansa : Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo tornerà l'ora legale, con le lancette degli orologi che alle 2 andran… - GiuseppeZane : @perplimimi E ci sarà pure l’ora legale… - SkyTG24 : Cambio da ora solare a ora legale a fine marzo: pro e contro per la salute e l'economia - positanonews : Torna l’ora legale: domenica le lancette saranno spostate un’ora avanti tra le #news -

... i rischi per le persone,'economia e'agricoltura Tra 25 e 26 marzo scatta: le cose da sapere Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto Il Wired Next ...... i rischi per le persone,'economia e'agricoltura Tra 25 e 26 marzo scatta: le cose da sapere Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto Il Wired Next ...... i rischi per le persone,'economia e'agricoltura Tra 25 e 26 marzo scatta: le cose da sapere Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto Il Wired Next ...