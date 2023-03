Longhi: «Inzaghi spinto via dall’Inter dai nemici, occhio a Conte» (Di mercoledì 22 marzo 2023) Bruno Longhi, durante la sua rubrica il “Punto di Bruno Longhi” su Radio Sportiva, ha parlato del futuro di Simone Inzaghi all’Inter. Sull’allenatore piacentino si fa sempre più pressante l’ombra di Antonio Conte. IL RUMORE DEI nemici ? Bruno Longhi, ha fatto il punto della situazione di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Le sue parole: «Simone Inzaghi vuole restare all’Inter, ma il rumore dei nemici lo sta spingendo lontano dalla Pinetina. Il ritornello è sempre lo stesso, ha vinto tre titoli e ha portato la squadra ai quarti di finale di Champions League ed è sicuramente un merito. Però la colpa, per quei nemici, sta nelle troppe sconfitte in campionato che hanno pregiudicato la possibilità di poter lottare ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 marzo 2023) Bruno, durante la sua rubrica il “Punto di Bruno” su Radio Sportiva, ha parlato del futuro di Simoneall’Inter. Sull’allenatore piacentino si fa sempre più pressante l’ombra di Antonio. IL RUMORE DEI? Bruno, ha fatto il punto della situazione di Simonesulla panchina dell’Inter. Le sue parole: «Simonevuole restare all’Inter, ma il rumore deilo sta spingendo lontano dalla Pinetina. Il ritornello è sempre lo stesso, ha vinto tre titoli e ha portato la squadra ai quarti di finale di Champions League ed è sicuramente un merito. Però la colpa, per quei, sta nelle troppe sconfitte in campionato che hanno pregiudicato la possibilità di poter lottare ...

