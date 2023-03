(Di mercoledì 22 marzo 2023) Milano, 22 mar. (Adnkronos) -(Gruppo Fs Italiane) in data odierna ha effettuato latotale deidellaallasulla strada statale 340 Regina al consorzio stabile Sis S. C.p.A. La durata del contratto d'appalto è stabilita in 1846 giorni e pertanto l'ultimazione deiè stata fissata al 10 aprile 2028. Con latotale deieffettuata oggi, riprenderanno anche le lavorazioni di scavo presso lo svincolo di Colonno, in quanto sono state superate le problematiche che avevano portato alla sospensione parziale dei. Il progetto esecutivo dellaalla, del valore di circa 412 milioni di euro, si estende per quasi 10 chilometri e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... clientiANAS : #Lombardia #SS36 “del Lago di Como e dello Spluga” ??manutenzione galleria “Monte Piazzo” ?tratto chiuso Bellano (k… -

... opera certamente strategica, è essenziale affrontare il tema della grande e piccola viabilità in Sicilia, a breve presenteremo le nostre proposte e richieste, ci confronteremo con l'per la ...Stava operando con alcuni colleghi della ditta della provincia di Sondrio per conto dell'. Ricoverato d'urgenza all'ospedale di Bergamo è spirato in serata.Il portavoce nazionale diAntonio Lufrano, ha chiesto, visto il successo della serata, alla ... si sono già presi accordi per realizzare lo stesso corso anche nella regione. Presenti in ...

Lombardia: Anas, firmata consegna lavori per Variante Tremezzina La Sicilia

Milano, 22 mar. (Adnkronos) – Anas (Gruppo Fs Italiane) in data odierna ha effettuato la consegna totale dei lavori della Variante alla Tremezzina sulla strada statale 340 Regina al consorzio stabile ...Un boscaiolo di 50 anni, residente in Valchiavenna, che stamattina è stato colpito alla testa da un tronco mentre era impegnato in lavori di potatura lungo la provinciale numero 8 che da Morbegno cond ...